Pai estupra a própria filha com deficiência no Jardim Carioca

Um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante na noite de sábado (28) após ser denunciado pelo estupro de vulnerável cometido contra a própria filha, de 13 anos, que possui deficiência mental. O caso aconteceu no Jardim Carioca, em Campo Grande.

Segundo as informações repassadas a reportagem, a menina teve sua virgindade arrancada e o caso chegou até o Conselho Tutelar, que ao ser informado da denúncia, acionou a Polícia Militar.

O homem, inicialmente, negou as acusações na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), e apresentou a versão de que a filha estava tendo ciúmes de seu novo relacionamento e devido à limitação do uso de celular.

A menina passou por depoimento especial e contou que seu pai a ameaçava caso ela contasse para alguém. As ameaças não foram identificadas, se seriam de violência ou de morte.

A delegada de plantão pediu a prisão preventiva do suspeito.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável, mas será destinado para investigação na DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente).

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também