Pai que estuprou filhas adolescentes de 13 e 14 anos é preso

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 1º Distrito Integrado de Polícia, cumpriu, na quarta-feira (21), mandado de prisão preventiva de um homem de 51 anos por estupro de vulnerável praticado contra suas filhas. O crime ocorreu em 2019, no bairro Santa Etelvina, Manaus.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, na época da ocorrência, as vítimas tinham 13 e 14 anos. Segundo o relato das adolescentes descrito na denúncia, em vários momentos o pai teria violado a dignidade sexual das duas.

“O caso foi denunciado pela mãe das meninas, após uma das filhas contar o que estava acontecendo. As informações foram devidamente apuradas e o indivíduo foi indiciado pela prática criminosa, bem como teve sua prisão preventiva decretada e cumprida na data de hoje”, disse.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Deixe seu Comentário

Leia Também