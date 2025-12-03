Pai usa vara e fio elétrico para espancar filho que reprovou na escola em Dourados

Menino, de 11 anos, foi espancado pelo próprio pai, de 38 anos, que usou vara e fio elétrico durante a segunda-feira, dia 1º, em Dourados. Ele foi preso na terça-feira, dia 2, e o motivo para agressões foi ter descoberto a reprovação do filho na escola.
O garoto ficou com várias lesões nas costas, pernas, braços e na barriga e quem denunciou o caso foi a professora, que descobriu as agressões.
Segundo o site Ligado na Notícia, a educadora notou as lesões na vítima e o questionou durante a aula na terça-feira. No primeiro momento, o garoto não falou, mas depois relatou que foi espancado pelo pai.
A direção da escola foi acionada, assim como o Conselho Tutelar que passou a acompanhar o caso. Enquanto isso, a Polícia Militar foi informada da situação e foi até a residência do homem, onde localizou o pai da criança e o encaminhou para a delegacia.
Na unidade policial, o homem admitiu ter espancado o garoto, alegando que ficou nervoso ao verificar as notas baixas.
Diante do fato, ele foi autuado em flagrante pelo crimede maus-tratos. A Polícia Civil deve instaurar um inquérito para dar continuidade ao caso.