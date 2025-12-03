Menu
Menu Busca quarta, 03 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
IPVA Nov25
Polícia

Pai usa vara e fio elétrico para espancar filho que reprovou na escola em Dourados

Garoto ficou com várias lesões nas costas, pernas, braços e na barriga

03 dezembro 2025 - 12h11Luiz Vinicius
Dr Canela

Menino, de 11 anos, foi espancado pelo próprio pai, de 38 anos, que usou vara e fio elétrico durante a segunda-feira, dia 1º, em Dourados. Ele foi preso na terça-feira, dia 2, e o motivo para agressões foi ter descoberto a reprovação do filho na escola.

O garoto ficou com várias lesões nas costas, pernas, braços e na barriga e quem denunciou o caso foi a professora, que descobriu as agressões.

Segundo o site Ligado na Notícia, a educadora notou as lesões na vítima e o questionou durante a aula na terça-feira. No primeiro momento, o garoto não falou, mas depois relatou que foi espancado pelo pai.

A direção da escola foi acionada, assim como o Conselho Tutelar que passou a acompanhar o caso. Enquanto isso, a Polícia Militar foi informada da situação e foi até a residência do homem, onde localizou o pai da criança e o encaminhou para a delegacia.

Na unidade policial, o homem admitiu ter espancado o garoto, alegando que ficou nervoso ao verificar as notas baixas. 

Diante do fato, ele foi autuado em flagrante pelo crimede maus-tratos. A Polícia Civil deve instaurar um inquérito para dar continuidade ao caso.

Reportar Erro
Dr Canela
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

Câmera flagrou um dos assaltos -
Polícia
VÍDEO: ROMU apreende adolescente após assaltos violentos em Campo Grande
Ladrão foi embora com o ventilador
Polícia
VÍDEO: Na cara dura, ladrão furta ventilador de comércio na Moreninha
Operação tenta combater o crime de contrabando
Polícia
PF e Receita Federal reforçam atuação contra contrabando com operação em MS
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Idoso é encontrado morto na cama de casa em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Jovem tem arma apontada para cabeça durante roubo de celular em Corumbá
As causas do acidente ainda serão apuradas
Polícia
Caminhão tomba durante conversão na Avenida Consul Assaf Trad
O acidente aconteceu na tarde de segunda
Polícia
Colisão entre carro e ônibus deixa dois feridos em Itaporã
Suspeito foi detido em flagrante
Polícia
Homem tentar matar jovem a facadas em aldeia de Laguna Carapã
Santa Casa da Capital
Polícia
Fraco e sem alimentação, homem morre ao cair e bater a cabeça dentro de casa
Prisão aconteceu em Coxim
Polícia
Jovem é preso por agredir e causar danos psicológicos na namorada de 16 anos em Coxim

Mais Lidas

Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Polícia
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Jhenyfer está desaparecida
Polícia
Família tenta encontrar adolescente desaparecida há três dias em Campo Grande
Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino
Cidade
Criança autista de 6 anos não foi convidada para formatura em EMEI nas Moreninhas
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem é baleado próximo ao 'lixão' de Campo Grande