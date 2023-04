Pai vê acidente que matou filho caminhoneiro na MS-430, de Rio Negro

O jovem caminhoneiro Rener Ferreira Neri, de 29 anos, morreu na manhã desta terça-feira (4) após perder o controle do veículo em que estava e cair de uma ribanceira na MS-430, na Serra de Rio Negro. O pai do rapaz viu todo o acidente.

Conforme o site Idest, o Rener estava em um caminhão Betoneira, indo entregar uma carga quando descida da serra, o motorista pode ter perdido o freio. Por isso, sem controle de direção, acabou caindo da ribanceira.

O pai da vítima estava em um carro, atrás do caminhão, e viu todo o acidente. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar o rapaz já estava sem sinais vitais.

Além das equipes de socorro, a Polícia Civil e a Perícia estiveram no local para investigar as causas iniciais do acidente. O caso é investigado.

