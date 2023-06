Pai vê filho sendo esmagado por trator durante o serviço em MS

Alex Willian Rocha, de 30 anos, morreu ao ser esmagado por um trator durante a tarde de domingo (18), em um sítio localizado no KM 208 da BR-163, em Selvíria, cidade localizada a 399,4 km de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, Alex era motorista do trator que tinha uma grade acoplada atrás. Ao passar por uma área de brejo, o veículo acabou atolando.

Ao tentar desatolar, a máquina agrícola acabou tombando sobre Alex e o esmagando. O acidente aconteceu na frente do pai da vítima, que trabalhava junto com ele no momento em que tudo aconteceu.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Aparecida do Taboado chegaram a ser acionadas, mas apenas auxiliaram na remoção do corpo.

A Perícia Técnica e a Polícia Civil também compareceram ao local para fazer as apurações iniciais sobre o acidente. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município como morte a esclarecer.

