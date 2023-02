Para acabar com 'randandan' em Bela Vista polícia deflagra 'Operação Zero Grau'

Na manhã desta quinta-feira (2) a Polícia Civil de Bela Vista deflagrou a Operação “Zero Grau”, para combater os crimes de tráfico de drogas e também crimes do Código de Trânsito Brasileiro.

Diversos indivíduos foram identificados por usarem motocicletas para traficar drogas na modalidade “delivery”, além de usarem os veículos para exibição de manobras proibidas em via pública, sempre em grupos de 3 ou mais.

Os representados, alguns menores de idade, se utilizavam de redes sociais, como o Instagram, para postagens com fotos e vídeos de manobras do tipo “empinada”, em exaltação às condutas criminosas próprias e de terceiros, além de “anunciarem” entorpecentes.

Alguns dos investigados ainda são suspeitos de trabalharem como “batedores” do tráfico de drogas utilizando-se dos veículos apreendidos.

Foram cumpridos na data de hoje 8 mandados de busca e apreensão na cidade de Bela Vista, contando com o apoio do 1º DP de Jardim, Caracol e Nioaque.

Durante as diligências, foram apreendidas 7 motocicletas, sendo 5 com chassis raspados, 13 embalagens com cocaína, uma porção de maconha, um prato com resquício de droga e papel filme, materiais típicos da traficância.

O nome da operação faz menção à manobra de empinada, chamada de “grau” entre os representados. Os investigados responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e participar de manobra proibida em via pública (Art. 308 do CTB).

Os pais e responsáveis dos menores de idade também responderão por confiar veículo à pessoa não habilitada (Art. 310 do CTB).

