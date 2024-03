Para se vingar do vizinho, homem esfaqueia cachorro no Jardim das Cerejeiras

Um homem identificado apenas como Roberto, esfaqueou o cachorro do vizinho na tarde de ontem (29), depois de ter um desentendimento com ele no Jardim Cerejeiras em Campo Grande.



O tutor do cachorro foi até a Depac Cepol e informou que já tinha tido uma desavença com os vizinhos que são irmãos, logo nas primeiras horas da manhã.



Segundo a vítima, os irmãos Roberto e José haviam ateado fogo no lixo e que a fumaça acabou incomodando a vizinhança, por causa disso eles acabaram discutindo.



Então a tarde, Roberto "para se vingar", do vizinho, acabou esfaqueando o cachorro dele. O cão foi encaminhado para uma clínica 24h onde passou por cirurgia. O JD1 entrou em contato com a clínica e foi informado que o cachorro já está em casa.



O tutor do cachorro representou criminalmente contra o autor e o caso foi registrado como ameaça e maus-tratos a animais.

