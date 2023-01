Paraense detido com drogas em posto da Capital receberia R$ 7 mil por serviço

O Batalhão de Choque da Polícia Militar prendeu em flagrante, um caminhoneiro, de 25 anos, natural do Pará, pelo crime de tráfico de drogas na noite de terça-feira (3) no estacionamento de um posto de combustível na BR-163, região do Chácara das Mansões, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, após realizar algumas diligências pela região, os policiais notaram a conduta suspeita do rapaz ao receber 'pacotes e fardos estranhos' e ao abordarem, perceberam que o autor estava nervoso.

Durante averiguação na cabine, nada foi encontrado e o autor havia dito que os pacotes se tratavam de mantimentos alimentícios para se manter nas viagens. Os militares então decidiram vistoriar o compartimento do caminhão e receberam a resposta do caminhoneiro de que ele não tinha a chave.

Porém, a chave estaria em um molho de chaves na ignição do caminhão. Quando abriram, viram que o compartimento estava repleto de drogas, onde o caminhoneiro não informou para qual cidade entregaria, nem quem havia o contratado, apenas que receberia R$ 7 mil pelo serviço.

O caminhoneiro é funcionário de uma empresa do nordeste e estava em Mato Grosso do Sul fazendo frete de frutas, quando foi contratado após descarregar as frutas no CEASA de Campo Grande.

O caso foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e registrado como tráfico de drogas.

