Homem sequestra crianÃ§a no Paraguai e acaba preso em Ponta PorÃ£

Um homem de 32 anos foi preso pela Equipe Policial Militar do 4º BPM que integra a “Operação Hórus” do Ministério da Justiça enquanto era realizado o patrulhamento ostensivo preventivo na região Norte de Ponta Porã por volta das 23h40 desta quinta-feira (23) na rodovia MS 164.

Policiais Militares visualizaram um veículo com placas do Paraguai que quando avistou a viatura policial, realizou o retorno na tentativa de voltar ao território paraguaio, diante da suspeita a Polícia Militar abordou o condutor que foi identificado com nacionalidade paraguaia e mandado prisão em aberto.

Na busca veicular os policiais perceberam que o homem estava com uma criança paraguaia de 9 anos no carro. Ao ser questionado, o autor disse que a criança era seu amigo, mas não sabia nem o local onde a criança residia.

Imediatamente foi acionado o Conselho Tutelar e ambos, juntamente com o veículo, foram encaminhados e apresentados no 1º Distrito Policial.

Já na Delegacia Policial, a criança disse aos policiais que mora no Paraguai, e que ele estava em uma padaria, quando sentou num banco para comer um pão momento em que foi abordado pelo autor que lhe ofereceu carona, dizendo que o levaria até sua residência, após entrarem no carro ele veio em direção ao Brasil e passou a apertar e molestar a criança, apertando seu braço e oferecendo dinheiro em troca de sexo.

O autor ainda travou as portas do carro para evitar que a criança fugisse, no momento em que viu a viatura Policial Militar e tentou voltar ao Paraguai. O autor deverá responder por estupro de vulnerável, investigado pela Polícia Civil.

