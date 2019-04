Paranaense é preso com pescado ilegal

Um pescador paranaense de 57 anos, foi preso no domingo (21), após ser flagrado com pescado ilegal no município de Eldorado. A Polícia Militar Ambiental de Mundo Novo, realizava fiscalização em uma estrada que dá acesso ao Porto Morumbi, quando fez a abordagem.

Conforme a polícia, era por volta das 14h quando a equipe abordou o motorista que estava com caixas de isopores cheia de peixe. No total foram encontrados 25 quilos de pescado da espécie curimbatá, com sinais de terem sido capturados com redes de emalhar (petrecho proibido).

O infrator alegou que havia comprado o pescado no distrito de Porto Morumbi, mas, o veículo e os peixes foram apreendidos.

Ainda de acordo com a polícia, o pescador é residente de Toledo (PR). Ele foi preso e encaminhado, juntamente com material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Eldorado, onde ele foi autuado por crime ambiental de transporte de produto da pesca predatória. A pena para o crime é de um a três anos de detenção.

A PMA também lavrou auto de infração administrativo e aplicou multa de R$ 1.200,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas depois de periciado.

