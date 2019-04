PMA apreende 1 km de redes de pesca e liberta 20 kg de peixes

Da Redação com Assessoria

A Polícia Militar Ambiental (PMA) apreendeu 18 redes de pesca proibida, oito piranhas e mais de 20 kg de peixe foram soltos no rio Paraná, em Bataguassu, nesta quinta-feira (11).

De acordo com informações da PMA, as redes possuíam 110 milímetros e mediam mil metros. O petrecho ilegal estava armado às margens do rio e foram abandonados pelos infratores.

O pescado solto da espécie piranha estava vivo e preso às redes. A suspeita é que os infratores tenham fugido quando perceberam a aproximação da polícia.

O petrecho só é permitido para o pescador profissional, identificado e com malha a partir de 140 milímetros e apenas 100 metros de extensão, com distância de 150 metros uma da outra.

