Pescadores tentam fugir, mas são presos pela PMA

Durante fiscalização no rio Vitória, afluente do rio Ivinhema, Policiais Militares Ambientais de Batayporã prenderam nesta sexta-feira (5) dois pescadores em flagrante, pescando com redes de pesca (petrechos proibidos) no município de Ivinhema.

Os infratores foram surpreendidos armando e conferindo os petrechos ilegais, em uma embarcação e tentaram fugir pela mata ao avistar os Policiais, porém, foram perseguidos e presos.

Os infratores indicaram onde tinham armado as redes e ajudaram na retirada dos petrechos proibidos. Foram apreendidas três redes de pesca e um barco. Os infratores, um de 42 e o outro de 52 anos, residentes no assentamento São Sebastião, em Ivinhema, receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil dessa cidade, onde eles foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca predatória e saíram depois de pagar fiança de um salário mínimo cada um. Eles também foram autuados administrativamente e multados em R$ 700 reais cada um.

