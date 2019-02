Pescador é preso com 18 exemplares de dourado

Saiba Mais Polícia Piracema: homem é multado e preso com 72 kg de peixes

Após uma fiscalização no rio Paraguai, na região do Porto Geral, a Policia Militar Ambiental, prendeu nesta terça-feira (26) um pescado por pesca predatória. Ele pescava de barranco e, como está permitida a pesca na modalidade pesque-solte no leito do rio Paraguai, os policiais perguntaram se havia capturado e matado algum peixe. O pescador afirmou ter capturado três exemplares de dourado, que estavam escondidos em uma mata próxima ao local em que estava.

O infrator afirmou não ter mais nenhum peixe, porém, em vistoria em seu veículo que estava nas proximidades, foram encontrados mais 15 exemplares de dourado. Os peixes pesaram 42 quilos no total. O veículo também foi apreendido.

O pescador de 45 anos, é morador de Corumbá, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com material apreendido, à delegacia de Polícia Federal da cidade, e responderá por crime de pesca predatória. A pena para o crime é de um a três anos de detenção.

A PMA lavrou um auto de infração administrativo e aplicou multa de R$ 1.540,00 contra o autuado. O pescado será doado para instituições filantrópicas.

Saiba Mais Polícia Piracema: homem é multado e preso com 72 kg de peixes

Deixe seu Comentário

Leia Também