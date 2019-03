PMA autua dois infratores por pesca ilegal

Durante fiscalização no rio Miranda, no município de Anastácio, Policiais Militares Ambientais do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda, em Bonito, autuaram no domingo (17) dois pescadores, de 45 e 41 anos, um residente em Sidrolândia e outro residente no Distrito de Águas do Miranda, por pescar embarcados sem licença ambiental.

Com os infratores foram apreendidos dois barcos, dois motores de popa, um molinete e uma carretilha com varas.

Os policias efetuaram auto de infração administrativo e aplicaram multa no valor de R$ 500,00 contra cada autuado. A pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se somente infração administrativa. Logo que sejam pagas as multas, os pescadores poderão ter os materiais restituídos, porém, o pescado será doado para instituições filantrópicas.

