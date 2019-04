PMA apreende espinheis e anzóis de galho no rio Miranda

Durante fiscalização no rio Miranda, na região do povoado Salobra, agentes da Polícia Militar Ambiental (PMA) realiza a ação visando à prevenção à pesca predatória. Os policiais fiscalizaram diversas embarcações e apreenderam diversos petrechos de pesca ilegais durante dois dias. Os pescadores abordados pescavam legalmente, porém, a equipe localizou e retirou do rio, dois espinheis com 20 anzóis cada um e 43 anzóis de galho, que estavam armados no curso do rio.

Esse tipo de fiscalização preventiva é fundamental para a prevenção à pesca predatória, tendo em vista o grande poder de captura e depredação dos cardumes.

Os agentes tem uma grande dificuldade de deter os autores, pois tais petrechos são armados em curto espaço de tempo e os pescadores não permanecem no rio durante a pesca, fazendo somente a retirada dos peixes, também em tempo bastante curto.

