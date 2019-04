Pescadores profissionais são presos por pesca ilegal

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Corumbá realizava uma fiscalização no rio Paraguai no município, na noite de segunda-feira (8), tendo em vista que os pescadores clandestinos pescam mais neste período. Os militares acabaram se deparando com duas embarcações, cada uma com um pescador.

No momento que percebeu a fiscalização, um dos pescadores virou seu barco, tendo em vista que havia uma geladeira cheia de peixes capturados ilegalmente, na tentativa de fugir do flagrante. Ao virar a embarcação, a geladeira caiu por cima do pescador, de 33 anos, que começou a se afogar. Rapidamente os policiais o puxaram para a embarcação da PMA.

Os materiais afundaram, inclusive, a embarcação com o motor não foram mais encontrados. Os Policiais conseguiram resgatar uma saca com 5 kg de peixes, antes que afundasse. Vários exemplares na saca apresentavam-se abaixo da medida permitida pela legislação. Havia muito mais peixe na geladeira, porém, não foram resgatados.

O outro pescador de 38 anos não reagiu à abordagem. Com ele foram apreendidos: um isopor com 44 kg de pescado, havendo vários exemplares abaixo da medida permitida, além do barco e motor de popa. Várias boias, que são petrechos proibidos, foram apreendidos.

Os dois pescadores profissionais, residentes em Corumbá, receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com material apreendido, à delegacia de Polícia Federal de Corumbá, onde eles estão sendo autuados em flagrante por crime ambiental de pesca predatória. Eles poderão sair depois de pagarem fiança. A pena para o crime é de um a três anos de detenção.

Os infratores foram autuados administrativamente e multados em R$ 2.380,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas depois de periciado.

