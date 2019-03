PMA realiza Educação Ambiental em escola rural de Miranda

Da redação com assessoria

Policiais Militares Ambientais de Miranda realizaram trabalhos de Educação Ambiental para 68 alunos de uma escola rural Beatriz Bumlai, no município, em comemoração ao dia Internacional da Água.

Os trabalhos acontecem nesta sexta-feira (22) na própria escola e ocorrem palestras com uso de exposições de animais taxidermizados, materiais apreendidos em crimes ambientais e distribuição de materiais didáticos, com trabalhos em forma de dinâmica de resolução com os alunos de perguntas e palavras cruzadas de uma revista “passatempo ecológico”, contendo vários temas ambientais.

Esse trabalho de Educação Ambiental visa a sensibilizar aos alunos sobre a importância da água, da flora, da fauna e da interconexão desses entes ambientais, na geração de qualidade de vida.

Deixe seu Comentário

Leia Também