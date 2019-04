Morador do Guanandi é preso e autuado pela PMA

Policiais Militares Ambientais de Aquidauana realizavam fiscalização na região da Ponte do Grego, no município de Terenos, abordaram na quinta-feira (4) à noite um veículo Chevrolet S10 e encontraram pescado com pesca proibida e um rifle e munições ilegais. Dois exemplares de peixes da espécie dourado (espécie com pesca proibida), pesando 7 kg, foram encontrados no veículo, bem como um rifle calibre 22 e 32 munições.

Um dos exemplares de peixe estaria ilegal, mesmo se não tivesse sua pesca proibida, pois media 60 centímetros e, quando a pesca da espécie era permitida, o tamanho mínimo de captura era de 65 centímetros.

O pescado, o rifle, munições e o veículo foram apreendidos. O infrator de 67 anos, residente no bairro Guanandi em Campo Grande, foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Terenos, juntamente com o material apreendido, onde foi autuado em flagrante por pesca e transporte de produto da pesca predatória e por porte ilegal de arma.

A pena para o crime de pesca é de um a três anos de detenção. A pena para o crime de porte ilegal de arma é de dois a quatro anos de reclusão. O infrator também foi autuado administrativamente e multado em R$ 3.140,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas, depois de periciado.

