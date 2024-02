Passageira de carro fica ferida durante acidente grave na MS-377, em Inocência

Acidente de cinemática grave deixou uma jovem, de 23 anos, ferida durante as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (26), no trevo Vera Cruz, localizado na MS-377, em Inocência.

Conforme as informações iniciais, publicadas pelo site Jovem Sul News, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h50 da manhã da manhã para atender a ocorrência.

No local, um Hyundai HB20 que era ocupado por quatro pessoas teria colidido contra um caminhão, que era conduzido por um homem de 25 anos.

Por conta da colisão, os veículos acabaram saindo da pista. Os ocupantes do HB20 ficaram presos as ferragens, sendo necessário o uso de um desencarcerador para fazer a retirada das vítimas.

Na ocasião, uma das jovens que estava no carro estava com muitas dores e ferimentos pelo corpo. Ela foi encaminhada até um hospital do município, onde receberia atendimento médico especializado.

As circunstancias exatas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades policiais.

