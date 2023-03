Passageira de ônibus é flagrada com 12 kg de drogas na Duque de Caxias

Uma mulher, de 22 anos, foi presa em flagrante no final da noite desta quinta-feira (23), na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande, pela equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar ao ser pega com mais de 12 quilos de cocaína em sua mochila.

A prisão aconteceu durante o patrulhamento tático da equipe de canil do batalhão e na abordagem feita no ônibus que constava com o itinerário de Corumbá para Campo Grande.

Questionada sobre as drogas, a jovem relatou que chegou na cidade pantaneira no dia 22 de março, e ficou hospedada em um hotel. Mas durante a quinta-feira, ela foi abordada por um homem que pediu que ela entregasse a encomenda para outro homem, dessa vez, em um hotel de Campo Grande.

Ainda para a polícia, a suspeita contou que veio de São Paulo e aceitou realizar o serviço porque estava precisando de dinheiro e que após a entrega, receberia R$ 3 mil pelo transporte.

Diante dos fatos a autora foi encaminhada a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro para as medidas cabíveis e pode responder pelo crime de tráfico de drogas.

