Passageira de ônibus é presa com cocaína colada ao corpo em Campo Grande

Ontem, a Força Tática da 11ª CIPM realizou a prisão de uma mulher que transportava drogas amarradas ao corpo com fita adesiva. A suspeita estava em um ônibus que partia de Campo Grande com destino a Goiânia - GO. Identificada como ‘Creuzeni’, a mulher foi abordada devido ao seu comportamento suspeito.

Os policiais, ao fiscalizarem o ônibus, notaram o nervosismo da mulher, o que levou à realização de uma revista pessoal. Apesar de estar vestida com um longo vestido, os policiais encontraram quatro tabletes de cocaína amarrados em suas pernas.

Durante conversa, inicialmente, a suspeita tentou negar seu envolvimento, mas posteriormente confessou que havia sido contratada para realizar o transporte da droga. Ela indicou que havia pegado a substância ilícita no Jardim Centenário.

Com base nas informações fornecidas pela 'passageira', os policiais se dirigiram ao endereço indicado, onde prenderam outra mulher chamada Nathalia. No local, foram apreendidas uma arma de fogo com munições, dinheiro e mais drogas. Nathalia teria afirmado estar "trabalhando" a mando de um detento.

Ambas as mulheres foram presas e encaminhadas para apresentação na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) – CEPOL. O material apreendido foi entregue na Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar MS). Está prevista a apresentação das suspeitas à Justiça para audiência de custódia.

