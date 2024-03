Passageira fica ferida apÃ³s pedras serem arremessadas contra Ã´nibus no Jardim Carioca

Um ônibus do transporte coletivo de Campo Grande teve uma das janelas laterais quebradas, após adolescentes arremessarem pedras e ferir uma passageira, no início da noite desta quinta-feira (29), na região do Jardim Carioca.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista contou na delegacia que estava fazendo o trajeto do bairro para o Terminal Júlio de Castilho, quando em um dos pontos do itinerário para desembarcar os passageiros, foi surpreendido com o arremesso das pedras.

Os estilhaços causaram um corte superficial no braço de uma passageira, que não quis registrar a ocorrência.

O motorista explicou que conseguiu ver alguns garotos, aparentando serem menos de 15 anos, correndo e não conseguiu identificar nenhum deles.

O caso foi registrado como arremesso de projétil na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

