Passageiras saem de ônibus sem combustível e acabam esmagadas pelo veículo

Sarah Chaves com informações do Tempo

Duas passageiras de um ônibus de viagem morreram na manhã desta quarta-feira (11), após terem sido esmagadas pelo veículo que parou na estrada por estar sem gasolina na BR-381, em Belo Oriente, na região do Vale do Aço, Minas Gerais.

De acordo como informe O Tempo, o acidente ocorreu na terça-feira (10), quando as mulheres de 25 e 30 anos saíram do ônibus que estava sem gasolina e decidiram esperar na caneleta da rodovia, momento em que o motorista de uma carreta perdeu o controle e atingiu o ônibus.

O veículo de viagem acabou tombando em cima das duas mulheres. Outros seis dos 48 passageiros que seguiam viagem no ônibus sofreram ferimentos, e foram socorridos por ambulâncias do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal Márcio Cunha, em Ipatinga, também no Vale do Aço.

Ainda não há confirmação a respeito da origem do ônibus e nem de seu destino.

Deixe seu Comentário

Leia Também