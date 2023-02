Passageiros de ônibus são presos com mais de 20 kg de cocaína

Na tarde de domingo (5), dois homens foram presos com 22 kg de cocaína, na BR-262, entre Corumbá e Ladário.

De acordo com informações do site Diário Corumbaense, agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) abordaram um ônibus com dois passageiros. Durante as entrevistas, os policiais suspeitaram dos passageiros e, após vistoria nas bagagens, encontraram os tabletes de cloridrato e pasta base de cocaína.

À polícia, eles disseram que pegaram o entorpecente na Bolívia e deveriam entregá-lo em São Paulo. Pelo transporte receberiam 5.000 dólares, o que equivale a quase R$ 26 mil.

Os presos e a cocaína foram encaminhados à Polícia Federal.

