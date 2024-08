Pastor é preso por estuprar a filha, as enteadas e a as netas em MS

Um pastor, de 50 anos, foi preso durante a manhã desta quinta-feira (1°), na cidade de Caarapó. Ele é acusado de estupro e foi pego durante a operação “SHAMAR”, deflagrada pela Polícia Civil, através da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Dourados com apoio da Delegacia de Caarapó.

Conforme as informações policiais, o autor é acusado de praticar diversos crimes de estupro de vulnerável. Durante pelo menos nove anos, ele teria violentado sexualmente a própria filha, enteadas e netas. A primeira denúncia contra ele foi feita em 2015.

Depois do trabalho investigativo da DAM, o homem utilizava da condição de pastor, para amedrontar as vítimas e impedir que as denúncias fossem realizadas, dizendo que a palavra delas seria descredibilizada, já que ele era pastor na comunidade e muito querido.

O fato chegou ao conhecimento da Polícia Civil, em razão da vítima de 15 anos apresentar dificuldade nas atividades escolares. Questionada, a adolescente acabou revelando as violências sexuais sofridas.

Em razão da denúncia da adolescente, a irmã mais nova de 10 anos e a prima de 14 anos de idade também revelaram que o marido da avó as teria violentado sexualmente.

Com o relato das próprias filhas, as mães das vítimas também decidiram revelar que quando criança também foram vítimas do padrasto. Desse modo, todas foram ouvidas na delegacia, totalizando até o momento cinco vítimas.

Depois de descobrir que o homem estava se escondendo na cidade Caarapó, a DAM pediu apoio da delegacia local para realizar a prisão do autor. O autor foi localizado e preso e será encaminhado para o Sistema Prisional.

