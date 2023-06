Pastor é preso por suspeita de estuprar menina de 8 anos em MS

Pastor, de 51 anos, foi preso durante a manhã esta terça-feira (27) após ser acusado de abusar sexualmente de uma menina, de apenas 8 anos. O caso aconteceu há algumas semanas e vinha sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia desde então, mas o autor foi preso em Três Lagoas.

Consta nas informações policiais, o autor era pastor da igreja que a família da vítima frequentava. Depois de cometer o crime, a criança precisou ficar sete dias internada no hospital da cidade de Três Lagoas.

Durante as investigações, a menina passou por perícia sexológica, que acabou constatando lesões, bem como rompimento himenal. No decorrer das diligências, foram ouvidas testemunhas e suspeitos, bem como obtidos elementos suficientes para a autoridade policial representar pela prisão preventiva do investigado, sendo esta deferida pelo juízo criminal de Brasilândia, e cumprida na manhã de hoje.

A Polícia Civil esclarece ainda que o crime de estupro de vulnerável ocorre na obscuridade e geralmente é praticado por pessoas próximas à família. Mudanças de comportamento nas crianças devem ser observadas. Qualquer denúncia poderá ser efetuada pelo número 67-35461294.

