Membro da "El Shaday" acusa pastor de furto

Um pastor da "Comunidade Evangélica El Shaday" é o principal suspeito de furtar uma caixa de som da própria igreja após se desentender com outro membro, o caso ocorreu nesta quinta-feira (7), no bairro Tarcila do Amaral em Campo Grande.

De acordo com o registro policial os dois membros se desentenderam durante a tarde de ontem, os motivos do desentendimento não foram citados no boletim de ocorrência.

Após a “discussão” o pastor foi até a igreja "Comunidade Evangélica El Shaday", acompanhado de um menor, arrombou o portão do local e levou uma caixa de som.

O crime foi registrado como furto qualificado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (Depac) no centro em Campo Grande.

