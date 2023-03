Pastor se passa por Deus para abusar de fiel e Ã© preso

A Polícia Civil de Goiás cumpriu um mandato de prisão preventiva contra um pastor evangélico, de 41 anos, acusado de ter se passado por “Deus” para abusar sexualmente de uma fiel em Goiâna.

Segundo investigações da polícia, o acusado se utilizou de uma fraude religiosa para manter relação sexual com a mulher de 20 anos, que foi convencida a acompanha-lo até um motel de luxo sob o pretexto que a alma da vítima e de seu marido seriam salvos com a relação sexual.

O pastor atuou por 7 anos em uma igreja de Goiânia e dizia ser Deus e utilizava da fé da jovem para aterrorizá-la. Em mensagens no WhatsApp, o pastor afirmava que era “o senhor dos exércitos” e o “criador dos céus e da Terra”.

Em certo ponto, a mulher se recusou a acompanhar o homem novamente ao hotel onde a relação anterior havia ocorrido, momento em que o pastor se irritou e afirmou que o marido seria morto a mando de Deus, e que nem ela e a filha seriam “salvas”.

Após relatar o abuso sofrido aos seus familiares, a mulher descobriu que sua cunhada também foi alvo das investidas do líder religioso, o que levou as duas à procurarem a 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Goiânia.

