Patrulha "Maria da Penha" fiscalizou mais de mil Medidas Protetivas de Urgência

“Proteger hoje e garantir o amanhã”, esse é o lema. No primeiro trimestre de 2023, as equipes da Patrulha Maria da Penha, formada por servidores da Guarda Civil Metropolitana, realizaram 1.883 fiscalizações e acompanhamentos de Medidas Protetivas de Urgência, por meio de visitas domiciliares e contatos telefônicos.

Dentre essas fiscalizações, foram consideradas em situação de risco 58 mulheres e, nesses casos, há uma intensificação no acompanhamento e encaminhamentos para setores responsáveis para tomada de providências.

Além dos acompanhamentos, a Patrulha Maria da Penha, promoveu ações preventivas no mês de março, por meio de palestras, rodas de conversas e distribuição de folders informativos, abordando sobre a Lei Maria da Penha, tipos de violência doméstica e familiar, e informações sobre a rede de atendimento às mulheres em situação de violência. As ações ocorreram no Distrito de Anhanduí, nas regiões Prosa, Lagoa e Anhanduizinho.

O objetivo maior foi de efetivar a Lei Maria da Penha e promover o enfrentamento à violência doméstica e familiar, atuando na proteção, prevenção, orientando e tirando dúvidas acerca do assunto.

A equipe da Patrulha Maria da Penha atende as sete regiões de Campo Grande e os Distritos de Anhanduí, Rochedinho e Aguão. Desde a sua criação, em 2015, já foram realizadas mais de 45 mil acompanhamentos.

Os atendimentos são realizados por uma equipe capacitada e especializada para atender essas mulheres de forma humanizada e quando necessário fazendo todos os encaminhamentos para que essas mulheres consigam romper o ciclo da violência.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também