Paulo Cupertino é preso no Paraná

O empresário Paulo Cupertino Matias, apontado como o assassino do ator Rafael Miguel e de seus pais, foi preso na cidade de Centenário do Sul, no Paraná, nesta quarta-feira (28). O empresário estava havia um ano e quatro meses, desde junho de 2019 após cometer os crimes em São Paulo.

Cupertino é acusado de atirar 13 vezes em Rafael Miguel, João Miguel e Miriam Miguel, por não aceitar o relacionamento da filha com o ator.

Na segunda-feira (26), a Polícia Civil descobriu que o empresário fez uma identidade com uma certidão de nascimento falsa em Jataizinho, no norte do Paraná. Ele estava usando nome falso de "Manoel Machado da Silva" como um disfarce para se esconder.

Mas após a descoberta, a sua identidade foi cancelada, e após buscas realizadas no interior do Paraná, Cupertino acabou preso. Além de responder pelos assassinatos, Cupertino vai responder por falsidade ideológica.

Deixe seu Comentário

Leia Também