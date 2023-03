PeÃ£o Ã© morto durante briga com 'colega de lida' em fazenda de CorumbÃ¡

O peão, Cosme Cesário Alves Lara, morreu após ser atingido por diversos golpes de facão aplicados pelo companheiro de lida, de 30 anos, em uma fazenda localizada na região da Nhecolândia, em Corumbá. A confusão aconteceu durante a madrugada desta terça-feira (7).

Conforme o boletim de ocorrência, os dois teriam ingerido bebidas alcoólicas e em determinado momento, sem explicação, o autor passou a brigar e desferir os golpes na vítima, que caiu já sem vida.

As equipes da Polícia Militar e Polícia Civil foram acionadas para ir até o local, mas o autor não foi encontrado. A Perícia também chegou a ir até a cena do crime para fazer as apurações iniciais sobre os fatos.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município como homicídio simples.

