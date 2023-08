JD1TV: Peão luta contra onça-pintada e escapa por pouco no Pantanal

O peão Rodrigo Campos, de 39 anos, escapou com vida após ser atacado por uma onça-pintada dentro de uma propriedade rural na região do Paiaguás, Pantanal de Corumbá. O caso aconteceu durante a segunda-feira (28).

Conforme as informações do site Diário Corumbaense, Rodrigo e um colega de lida notaram que os cachorros estavam agitados e foram ver o que estava acontecendo. Ao chegar no local, deram de cara com uma onça.

O peão então acabou entrando em luta corporal com o animal. Durante o ataque, o celular que a vítima carregava no bolso explodiu após uma mordida, fazendo a onça fugir com medo do barulho causado. Ainda de acordo com o site, a sorte dele foi o aparelho ter explodido, pois caso contrário Rodrigo teria sido morto.

Equipe do Grupamento de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo Rodrigo com fratura nos dois braços, ferimentos lacerantes, mordidas na perna direita e cortes na cabeça por causa dos arranhões da onça.

O peão apresentava ainda queimadura de segundo grau na perna direita, região da coxa, em decorrência da explosão da bateria do celular que foi mordido pelo animal.

Socorrido, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Corumbá, onde recebe os cuidados médicos. Assista o momento em que a vítima desembarca no aeroporto do município:

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também