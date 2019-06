Peça de trator cai em funcionário de fazenda e homem morre

O funcionário de uma fazenda Luciney de Alencar Salgon, de 35 anos, morreu nessa segunda-feira (17) quando fazia manutenção de um trator em Santa Rita do Pardo, segundo informações do boletim de ocorrência.

Ainda de acordo com o registro, uma peça se desprendeu do trator e atingiu o tórax do homem. Um colega de trabalho retirou a peça com a ajuda de um macaco hidráulico.

Luciney foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e durante o percurso até o hospital, ele não aguentou e morreu.

O caso foi registrado como morte a esclarecer pela Delegacia de Polícia de Santa Rita do Pardo.

Deixe seu Comentário

Leia Também