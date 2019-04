Mergulhadores encontram corpo de fazendeiro desaparecido há quatro dias

Marcos Tenório, com informações do Jornal da Semana

O corpo do produtor rural Miguel Dorneles Pereira, 49 anos, foi encontrado nesta terça-feira, nas proximidades da ponte do Rio Dourados, a vítima estava desaparecida, e durante quatro dias mergulhadores do Corpo de Bombeiros realizaram buscas para encontrar o homem.

Miguel desapareceu na tarde da última sexta-feira (5), quando deixou sua residência em uma caminhonete que foi encontrada nas proximidades da ponte Rio Dourados entre Dourados e Laguna Carapã.

O Corpo de Bombeiros informou que o corpo foi encontrado, bem distante do lugar onde a caminhonete foi localizada. Miguel estava nas proximidades da ponte do Rio Dourados no trecho da BR-163 entre Dourados a Caarapó.

Dezenas de pessoas ajudaram nas buscas, que contou com o apoio de um helicóptero da Polícia Militar e barcos, mas nada foi encontrado. Na manhã desta terça-feira no quarto dia de buscas os bombeiros conseguiram localizar o produtor rural.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Dourados.

