Corpo de Jhenifer é liberado e enterrado pela família, no interior

O corpo da adolescente Jhenifer Cáceres de Oliveira, 17 anos, morta pelo namorado no dia 30 de março, foi liberado do Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para a família, que enterrou a filha neste domingo (7), em Dois Irmãos do Buriti.

Conforme informações do site Sidrolândia News, não houve velório e assim que o corpo chegou, foi preparado pela funerária e sepultado. No momento do enterro, 20 pessoas se despediram de Jhenifer, que aos 17 anos, morreu vítima de um feminicídio.

Pai e amigos relatam que a adolescente era uma menina tranquila, e os familiares da jovem desmentem boatos que surgiram falando que Jhenifer era “abandonada”. Pai lembra da filha como uma menina de “sorriso lindo”.

Caso

Jhenifer Cáceres de Oliveira, foi encontrada morta na última segunda-feira (1º), após vizinhos sentirem um mau cheiro vindo de dentro da kitnet onde morava com namorado, de 18 anos, em Sidrolândia. O corpo da adolescente já estava em avançado estado de decomposição.

Segundo a Polícia, a adolescente teria sido morta na noite de sexta-feira (29), pelo namorado Paulo Eduardo dos Santos, 18 anos. O delegado acredita que o jovem estaria dormindo ao lado do corpo desde último sábado (30). Paulo usou uma coleira de cachorro para enforcar Jhenifer.

