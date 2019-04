Móveis de adolescente morta pelo namorado com coleira de cachorro são queimados em MS

Da redação com G1

Os móveis da casa onde morava Jheniffer Cáceres de Oliveira, 17 anos, morta pelo namorado após ser esganada e asfixiada com uma coleira de cachorro,foram retirados do imóvel e queimados, em Sidrolândia. De acordo com a polícia, o crime descarta ocultação de provas, mas será investigado.

Informações do G1, constam que ainda não há suspeito de quem ateou fogo aos móveis da jovem, mas, o crime de danos será inserido no inquérito que investiga o feminicídio.

Há suspeita é de que os móveis teriam sido queimados na última terça-feira (2), um dia após o corpo da adolescente ser encontrado.

O delegado não descarta a suspeita de populares e também de parentes de Paulo Eduardo dos Santos, 18 anos, que confessou ter matado a jovem após uma discussão, no último sábado (30), serem os responsáveis por colocar fogo nos móveis.

