Pai identifica corpo de jovem enforcada com coleira por namorado

O corpo da jovem Jheniffer Cáceres de Oliveira, 17 anos, morta dia 1º abril enforcada pelo namorado, foi reconhecido pelo pai adotivo, nesta quinta-feira (4), no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol).

A adolescente foi enforcada com uma coleira de cachorro até a morte pelo companheiro Paulo Eduardo dos Santos, 18 anos, com quem namorava há quase dois anos. A jovem foi sepultada em Dois Irmãos do Buriti nesta manhã.

Após a prisão, o rapaz informou a polícia que Jheniffer pegou um faca e a desferiu contra ele, cortando sua mão, arranhando seu rosto e deixando um corte no ombro. Durante a briga, o autor dominou a vítima retirou a faca e esganou a mulher. Ele alega legítima defesa.

O suspeito foi preso em flagrante e autuado por homicídio qualificado, feminicídio e ocultação de cadáver. Ele teve a prisão convertida em preventiva na terça-feira (2).

