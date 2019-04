Corpo encontrado no rio Paraguai é de adolescente que estava desaparecido

O corpo encontrado por um turista na tarde desta quarta-feira (3), é de Tony Douglas Santos Teixeira, 17 anos, que estava desaparecido desde domingo (31), nas águas do rio Paraguai.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o corpo foi resgatado e encaminhado para o quartel em Corumbá. De lá, uma equipe funerária foi acionada para levar Tony para o Instituto Médico e Odontologia Legal (IMOL).

Relembre

Tony Douglas Santos Teixeira, 17 anos, estava com um grupo de pessoas pescando à beira do rio Paraguai, na Codrasa, em Ladário, quando resolveu tomar banho. Em determinado ponto, ele começou a pedir por socorro, mas afundou rapidamente em uma área onde a profundidade é de dez metros.

A equipe de mergulhadores do 3º Grupamento, que contou com auxílio de embarcação da Capitania Fluvial do Pantanal, órgão subordinado à Marinha, iniciou as buscas submersas e também na superfície, porém a forte correnteza do rio acabou levando o corpo da vítima para a região de Porto Morrinho.

Foi o segundo caso de morte por afogamento registrado na região em 2019.

