Corpo Ã© encontrado em estrada vicinal de CorumbÃ¡

Um corpo de um homem, não identificado foi encontrado na estrada da Bocaina, na manhã desta quarta-feira (27), próximo ao anel viário da cidade de Corumbá. A vítima foi encontrada no mato e estava com pés amarrados e uma corda no pescoço.

Conforme informações apuradas pelo Diário Online, o homem foi morto com dois tiros nas costas e um na cabeça, com os pés amarrados e uma corda transpassada no pescoço. A Polícia Militar atendeu a ocorrência e fez o isolamento da cena do crime, aguardando a chegada perícia da Polícia Civil.

