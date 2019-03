Bombeiros encontram corpo de caseiro em rio

O corpo do caseiro Altair Marçal Goulart, conhecido como “Galego” foi localizado por volta de 7h30 desta segunda-feira (18) pelo Corpo de Bombeiros a aproximadamente três quilômetros do local onde ele havia desaparecido após uma colisão entre barcos no rio Correntes, em Sonora, no extremo norte do estado.

De acordo com o site Coxim Agora, no sábado (16), a vítima que estava em um barco caiu na água e desapareceu, devido ao forte impacto entre os barcos. Depois disso, militares do Corpo de Bombeiros de Coxim iniciaram as buscas.

O corpo da vítima foi protegido por um plástico e levado até um rancho que serviu de apoio aos bombeiros até a chegada do transporte ao Instituto Médico Legal de Coxim.

A Polícia Civil acompanhou o caso e registrou a ocorrência como morte a esclarecer.

Deixe seu Comentário

Leia Também