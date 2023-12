Pecuarista morre engasgado com pedaço de carne em festa no Yotedy

O pecuarista Ricardo Lago Zaher, de 30 anos, morreu ao se engasgar com um pedaço de carne durante uma festa de casamento no espaço Buffet Yotedy, localizado no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, na noite de sábado (2).

Conforme o boletim de ocorrência, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para ir até o local, onde uma pessoa estava passando mal. Os militares prestaram socorro ao pecuarista, fazendo manobras de reanimação por cerca de 1 hora e 17 minutos, mas ele acabou não resistido.

O JD1 apurou que Ricardo possa ter se engasgado com um pedaço de carne, enquanto jantava na festa de casamento. O corpo do pecuarista acabou sendo levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Coronel Antonino.

Depois, ele acabou sendo encaminhado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal). Ainda segundo o registro policial, o corpo de Ricardo não tinha sinais de violência. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

