Pedestre atropelado e morto em Ponta Porã é identificado

Foi identificado como Carlos Américo Diaz, de 53 anos, o pedestre que morreu ao ser atropelado durante a noite de segunda-feira (15), na BR-463, próximo a entrada do Bairro Júlia Cardinal, em Ponta Porã.

O motorista que atingiu a vítima fugiu do local, sem prestar socorro ao homem.

Conforme a cédula de identidade, Carlos seria de origem paraguaia. O site Ponta Porã News noticiou que ele era morador de rua e vivia andando pela região de fronteira.

Ontem, o Corpo de Bombeiros foi acionado para ir até o local do atropelamento, encontrando a vítima caída no meio da pista. No relato dos militares, eles dizem ter prestado os primeiros socorros ao homem, porém, ele não resistiu aos graves ferimentos.

Na cena do acidente, estava apenas o Corpo de Bombeiros, uma vez que o veículo envolvido na colisão com o pedestre havia se evadido. Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da Perícia Técnica estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso.

Os fatos foram registrados como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, na 1° Delegacia de Polícia Civil.

