Pedestre fica gravemente ferida ao ser atropelada por caminhonete em MS

Uma mulher, ainda não identificada, ficou gravemente ferida após ter sido atropelada por uma caminhonete durante a manhã desta terça-feira (27), na Avenida Presidente Getúlio Vargas, no centro da cidade de Glória de Dourados.

De acordo com as informações do site MS News, a vítima atravessava a rua quando foi atingida pela caminhonete Hilux que seguia pela pista de rolamento.

A pedestre foi socorrida pela equipe de ambulâncias da secretaria de saúde do município, sendo encaminhada para o hospital.

Além do socorro, a Polícia Militar também acompanhou a ocorrência. Não existem maiores informações a respeito do estado de saúde da vítima.

Deixe seu Comentário

Leia Também