Pedestre morre após ser atropelado na MS-162, em Sidrolândia

Homem, até o momento não identificado, foi encontrado morto no meio da pista da MS-162, em Sidrolândia, com sinais de atropelamento, na manhã deste sábado, dia 28.
O veículo que potencialmente estaria envolvido no acidente ainda não foi localizado, tampouco o motorista.
Segundo o portal Destaque na Mídia, o fato aconteceu próximo à entrada do Assentamento Flórida. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu.
A Polícia Militar Rodoviária também foi acionada para dar sequência a ocorrência.
A Polícia Civil e a Polícia Científica deverão ser acionadas para o trabalho de praxe.Reportar Erro
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