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Pedestre morre após ser atropelado na MS-162, em Sidrolândia

Veículo envolvido no acidente não foi localizado até o momento

28 março 2026 - 12h31Vinicius Costa
Veículo envolvido não foi localizadoVeículo envolvido não foi localizado   (Via Destaque Na Mídia)

Homem, até o momento não identificado, foi encontrado morto no meio da pista da MS-162, em Sidrolândia, com sinais de atropelamento, na manhã deste sábado, dia 28.

O veículo que potencialmente estaria envolvido no acidente ainda não foi localizado, tampouco o motorista.

Segundo o portal Destaque na Mídia, o fato aconteceu próximo à entrada do Assentamento Flórida. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu.

A Polícia Militar Rodoviária também foi acionada para dar sequência a ocorrência.

A Polícia Civil e a Polícia Científica deverão ser acionadas para o trabalho de praxe.

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