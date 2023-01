Pediu chegou! Jovem que fazia disque-entrega de drogas é preso

“Trabalhando” como moto-entregador de drogas, um rapaz de nome não revelado, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (5), enquanto transportava suas encomendas em uma bolsa do IFood no bairro Jardim dos Estados em Campo Grande.

Prisão foi realizada por uma equipe da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), que encontrou com o jovem de 22 anos 15 porções de maconha, pesando 300 g.

O flagrante se deu após o motociclista entrar em desespero ao ver uma viatura da Polícia Civil, momento em que furou sinais, despertando suspeita na equipe que realizou acompanhamento tático e por fim abordou o suspeito.

Ao ser questionado, o moto-entregador revelou trabalhar com sistema disque-entrega de entorpecentes e naquele dia já havia feito pelo menos uma venda. Porém, disse que a sua namorada, adolescente, que ele carregava na garupa da moto, não tinha nenhum envolvimento com o crime e não possuía ciência do conteúdo presente na mochila. Ela foi ouvida na delegacia, na condição de testemunha e liberada.

Além do que ele portava na sacola que carregava, foram encontrados na casa em que mora junto aos avós, no Bairro Danúbio Azul, plásticos vazios para armazenamento de drogas e uma balança de precisão. O autor, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também