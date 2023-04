Pedreiro tenta 'rapidinha' com garota de programa e é baleado na Capital

Após ‘tomar chá de sumiço’ por uma semana e ser encontrado do outro lado da cidade, um pedreiro de 30 anos, se envolveu em uma confusão com uma garota de programa na madrugada desta segunda-feira (10), na Vila Progresso, em Campo Grande. Ele chegou a ser baleado no braço.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma vias de fato na região da Rua Frei Henrique de Coimbra. Ao chegar no local, descobriram que a vítima já havia se deslocado até o Quartel do Corpo de Bombeiros pedindo ajuda, pois teria sido alvejado no braço direto.

O rapaz foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa, onde conversou com as equipes policiais. Para os militares ele contou que levou uma mulher de nome Ágata na rua citada para realizarem um programa e também para ela pegar um entorpecente.

Ao chegarem no local, a mulher decidiu do nada que não queria mais a companhia da vítima e pediu para o rapaz ir embora. Porém, ele ficou enrolando para sair fazendo com Ágata ligasse para um comparsa, que seria ‘segurança’ das garotas de programa que usam o ponto.

Momentos depois, um rapaz apareceu de moto mandando a vítima sair, mas como também não teve sucesso efetuou dois disparos acertando o braço direito do pedreiro. Assustado, ele correu para um posto de gasolina na Avenida Costa e Silva pedindo ajuda, sendo encaminhado para a base dos bombeiros logo em seguida.

As equipes constataram que o local citado pelo pedreiro realmente é um local conhecido por ser ponto de prostituição e muito frequentado por usuários de drogas.

Internado na ala verde da Santa Casa, o rapaz não corre risco de morte. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como homicídio simples na forma tentada.

