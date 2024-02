'Pega ladrão': Homem é espancado após furto e tem braço fraturado em Campo Grande

Ladrão, de 45 anos, foi espancado na noite desta quinta-feira (22), minutos após ter furtado uma residência no Núcleo Habitacional Universitárias, em Campo Grande. Ele foi agredido com socos, chutes e pauladas por populares que se revoltaram com o crime cometido pelo criminoso.

Por conta das agressões, o ladrão foi encaminhado para a Santa Casa após receber atendimento médico no local pelo Corpo de Bombeiros. Ele teve lesões no rosto e machucados por todo o corpo, além do diagnóstico de ter fraturado o braço direito.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve no local e conversou com a proprietária da residência, de 52 anos, que explicou que havia acabado de tomar banho e ouviu um barulho no imóvel. Ela chamou pelo nome dos seus filhos, mas ninguém respondeu.

Após colocar uma roupa e sair para verificar, encontrou o ladrão levando uma cadeira de área e uma caixa organizadora, onde ela passou a persegui-lo e gritando por socorro e "pega ladrão". Moradores ouviram os gritos e passaram a perseguir e fizeram a detenção do suspeito.

A mulher conseguiu reaver seus pertences. Ela foi conduzida para a delegacia para prestar esclarecimentos e queixa sobre o crime cometido pelo suspeito na residência.

O caso foi registrado como furto e lesão corporal de natureza grave.

