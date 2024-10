Peritos da PF rebatem acusações de Marçal contra Boulos

Pablo Marçal (PRTB) publicou na noite de sexta-feira (04), em suas redes sociais, um receituário médico em que era dito que Guilherme Boulos (PSOL), no dia 19 de janeiro de 2021, havia sido atendido na clínica médica Mais Consulta, no bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo, com “quadro de surto psicótico grave, em delírio persecutório e ideias homicidas”.

Saiba Mais Política Boulos pede prisão de Marçal após acusações de uso de cocaína

A publicação em que o candidato Marçal acusava Boulos de uso de cocaína foi retirada do ar pelo Instagram ainda na sexta. A publicação ficou disponível por cerca de 1 hora e 30 minutos.

Agora, peritos da Polícia Federal (PF) apontam que há fortes evidências de que seja falsa a assinatura atribuída a um médico no laudo publicado por Marçal que associou Boulos ao uso de cocaína.

Segundo o relatório, os peritos identificaram diferenças entre as assinaturas do médico que consta no laudo falso e a que ele usou ao longo de sua vida. Nisso, o resultado sugere que as assinaturas não foram feitas pela mesma pessoa.

“Verificou-se a prevalência das dissimilaridades entre a assinatura questionada e os padrões apresentados, tanto nas formas gráficas, quanto em suas gêneses, não havendo evidências de que tais grafismos tenham sido escritos por uma mesma pessoa”, diz um trecho da conclusão da perícia.

“Desta forma, concluiu-se que os achados identificados durante os exames da assinatura presente no documento foram considerados suficientes para concluir pelo nível V da escala apresentada na subseção III.1.4", finalizou.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Política Boulos pede prisão de Marçal após acusações de uso de cocaína

Deixe seu Comentário

Leia Também