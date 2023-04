Personal trainer é preso após espancar a namorada na Capital

Um personal trainer, de 34 anos, foi preso em flagrante pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) durante a tarde de sexta-feira (14) após agredir a namorada no bairro Vila Almeida, em Campo Grande.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a equipe foi acionada para ir atender o caso e encontraram a vítima muito nervosa, com diversos hematomas no rosto e pescoço bem visíveis. Para os agentes, a mulher contou que o namorado havia fugido do local após bater nela.

A vítima relatou ainda que já havia feito vários boletim de ocorrência contra o homem. De posse das informações da mulher, as equipes da GCM começaram a fazer rondas pela região para encontrar o autor.

Durante as diligências, ele foi localizado em ponto de ônibus, mas tentou fugir das equipes, sendo abordado no cruzamento das ruas Presidente Rodrigues Alves com Grêmio. Pelo risco aos agentes, ele foi transportado até a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) no compartimento de presos e em uma viatura separada da vítima.

O caso foi registrado como injúria, violência doméstica e lesão corporal na delegacia e a vítima solicitou medidas protetivas de urgência contra o autor, que continuará preso.

