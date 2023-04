Pescador é preso com mais de 350 kg de peixe típico da Páscoa em MS

Um pescador, de 34 anos, foi preso por pesca predatória de mais de 350 kg de pintados e cacharas (peixes típicos no período de Páscoa em Mato Grosso do Sul), em Coxim, no interior de MS. As informações foram divulgadas pela PMA (Polícia Militar Ambiental) nesta quinta-feira (6).

Além da prisão, o infrator foi multado em R$ 10 mil por pescar espécies em tamanho e peso fora do que é permitido pela legislação.

Policiais encontraram o pescador durante rondas específicas em rios, que fazem parte da "Operação Semana Santa". Assim que viu os oficiais, o homem tentou fugir. Neste momento, uma verdadeira perseguição aquática começou.

Enquanto o pescador tentou fugir em um barco com motor potente, os policiais da PMA tiveram que usar uma jet-ski para alcançar o homem.

O pescador, os mais de 350 kg de peixes, barco e apetrechos foram apreendidos. O homem foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil e autuado em flagrante por crime ambiental de pesca predatória, com pena prevista de um a três anos de detenção.

O pescador foi fichado, pagou fiança de R$ 6.510,00 e solto.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também